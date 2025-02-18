شكرا لقرائتكم خبر عن سكان غزة يتابعون عن كثب بدء دخول المعدات الثقيلة إلى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن الفلسطينيون في قطاع غزة يتابعون عن كثب بدء دخول المعدات الثقيلة عبر معبر رفح، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تمر هذه الأليات إلى معبر كرم أبو سالم، ومن ثم الانطلاق نحو محافظات قطاع غزة.

توقع مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، بدء عمل الآليات في إزالة ركام البيوت المدمرة وإعادة إعمار قطاع غزة، فور وصولها من معبر كرم أبو سالم.

ورصد مراسل القناة عبور 100 شاحنة من مصر محملة بأنواع مختلفة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والخضار ومستهلكات طبية وأدوية، وسولار ووقود وغاز الطهي.