شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. التفاصيل والخطوات والان مع تفاصيل الخبر

تغلق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باب استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2024-2025، الخميس القادم، وذلك بعد استمرار استقبال الطلبات لمدة 15 يوما منذ الإعلان عن النتيجة.

وفى النقاط التالية ضوابط التقدم بالتظلمات على النتيجة.

يتم فتح باب تلقى التظلمات على النتيجة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا ، لمدة 15 يوما.

رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها تسدد للمعاون المالي .

الأوراق المطلوبة :-

صورة الرقم القومي

صورة رقم الجلوس

إيصال رسم قيمة التظلم

سحب الطلب ثم ملء البيانات المطلوبة وتقديم كل ما سبق لعضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع .

يوم الاطلاع : -

لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولى الأمر فقط.

ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الإطلاع.