أخبار مصر

آخر موعد للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. التفاصيل والخطوات

0 نشر
0 تبليغ

آخر موعد للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. التفاصيل والخطوات

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. التفاصيل والخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 10:55 ص

تغلق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باب استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2024-2025، الخميس القادم، وذلك بعد استمرار استقبال الطلبات لمدة 15 يوما منذ الإعلان عن النتيجة.

وفى النقاط التالية ضوابط التقدم بالتظلمات على النتيجة.

يتم فتح باب تلقى التظلمات على النتيجة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا ،  لمدة 15 يوما.

رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها تسدد للمعاون المالي .

الأوراق المطلوبة :-

صورة الرقم القومي

صورة رقم الجلوس

إيصال رسم قيمة التظلم

سحب الطلب ثم ملء البيانات المطلوبة وتقديم كل ما سبق لعضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع .

يوم الاطلاع : -

لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولى الأمر فقط.

ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الإطلاع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements