شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات موسعة اليوم بين رئيس الوزراء ونظيره الكرواتى والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، ونظيره الكرواتي، جلسة مباحثات موسعة، اليوم الثلاثاء فى العاصمة الإدارية يعقبها تصريحات تليفزيونية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل بمطار القاهرة الدولي، أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى ووفد من رجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، رئيس بعثة الشرف.

وتبحث جلسة المباحثات عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك، كما سُيعقد منتدى اقتصادي لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين؛ لبحث فرص التعاون المُمكنة في مجالات الأعمال المختلفة.