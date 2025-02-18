شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دخول معدات إعمار غزة عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

بدأت اليوم، مراحل إدخال معدات إعمار غزة من الجانب المصرى لمعبر رفح إلى القطاع، فى خطوة جديدة لدعم جهود إعادة البناء فى المناطق المتضررة.

وأكدت مصادر بالمعبر أن المعدات دخلت أعداد منها من البوابة المصرية لمعبر رفح، متجهة إلى الجانب الفلسطيني، تمهيدًا لتحريكها تباعا إلى داخل قطاع غزة.

وتضمنت المعدات لوادر حديثة مجهزة، تحمل علم مصر وسط فرحة السائقين الذين عبّروا عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه المهمة الإنسانية.

كانت المعدات قد وصلت إلى الجانب المصري من المعبر قبل أيام، حيث استُكملت إجراءات تجهيزها قبل السماح بعبورها اليوم.

يأتى ذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم غزة وتوفير المعدات اللازمة، لبدء عمليات إعادة الإعمار، بما يشمل تأهيل البنية التحتية وإصلاح المرافق الأساسية.