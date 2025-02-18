شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كولومبيا ينشر صورة مع خريطة "فلسطين" تثير غضب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الرئيس الكولومبى، جوستافو بيترو ، غضب إسرائيل مرة آخرى، بعد تأكيده على دعم فلسطين، من خلال نشره لصورة ومقطع فيديو على حسابه بمنصة X وهو يحمل لوحة لخريطة فلسطين، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.

ونشر بيترو مقطع فيديو على حسابه بمنصة إكس، بمستشفى في قطر يرقد فيه أطفال مرضى من غزة، وظهر فيها وهو يحمل لوحة لخريطة فلسطين، ووصف الأطفال بأنهم الناجون من الإبادة الجماعية التى تُرتكب فى غزة .

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية إلى أن دعم بيترو أثار غضب إسرائيل ، حيث قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير لها أن الرئيس الكولومبي استغل فرصة لقائه بأطفال من قطاع غزة في مستشفى بقطر مؤخرا، ليجدد تضامنه مع الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى وطنهم، وتحدث عن الأسير إلكانا بوحبوط آملا الإفراج عنه.

ولم تكن المرة الأولى التى يؤكد فيه الرئيس الكولومبى عن دعمه لفلسطين، حيث في يونيو الماضي، قال بيترو، إن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى "إسرائيل" بسبب "الإبادة الجماعية" التى ترتكبها ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وفي مايو، أعلن الرئيس الكولومبي أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"، جراء حربها على قطاع غزة. وأوضح أن عصر الإبادة الجماعية وإبادة شعب أمام أعيننا لا يمكن أن يعود، مضيفًا "إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية".

وفي نهاية فبراير الماضي، أعلن بيترو تعليق صفقات شراء الأسلحة من "إسرائيل"، عقب ارتكابها "مجزرة الطحين" في غزة، والذي ارتقى على إثرها 118 شهيدًا خلال انتظارهم شاحنات المساعدات بالقرب من دوار النابلسي في مدينة غزة.

كما طلب الرئيس الكولومبي الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية.