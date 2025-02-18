شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات يقدمها الكول سنتر بالسكة الحديد.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إطلاق العمل بمركز خدمة العملاء الصوتية للاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليا عن طريق الاتصال التليفونى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة فى إطار حرص الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر وشركاتها التابعة لتحسين خدماتها المقدمة لعملاؤها الكرام, ويتيح مركز خدمة العملاء الجديد الخدمات التالية:-

1) الاستعلام عن بيانات ومواعيد القطارات على جميع الخطوط .

2) الاستعلام عن طرق وقنوات بيع التذاكر على مستوى الجمهورية .

3) الاستعلام عن التذاكر المستخرجة من قنوات البيع المختلفة ( الموقع الالكترونى ، تطبيق الهاتف المحمول، وكلاء البيع )

4) تسجيل شكوى ليتم توجيهها للمختصين بالهيئة لحل اى مشكلة وتفادى تكرارها مستقبلا

5) حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط.

جديرا بالذكر ان خدمة الاتصال بمركز خدمة العملاء تتوافر علي مدار 24 ساعة طوال ايام الأسبوع من خلال الاتصال بالرقم (1661) من الهاتف المحمول والاتصال برقم (09000661) من الهاتف الأرضى وذلك نظير تكلفه جنية ونصف للدقيقة (1.5 ج/دقيقة).