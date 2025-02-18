شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المنظمات الأهلية بالقومى للمرأة تعقد اجتماعها الأول وتناقش خطة عملها والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة المنظمات الأهلية بـ المجلس القومى للمرأة اجتماعها الأول بعد اعادة تشكيلها، برئاسة الدكتور عصام العدوى عضو المجلس ومقرر اللجنة وبمشاركة عدد من عضواتها و أعضائها وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل الدكتور عصام العدوى الاجتماع بتقديم التهنئة الى العضوات و الأعضاء الجدد في تشكيل اللجنة الجديد بجانب العضوات والأعضاء الذين تم تجديد الثقة لهم مرة أخرى.

وأكد على أن الاجتماع ناقش خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، ومنها مناقشة سبل تطوير عمل منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية، وعقد ورشة تفاعلية عن طريق التشبيك بين اللجنة وفرق المنتدى مع اللجان الأخرى بالمجلس لتطوير الفكرة التي قامت عليها إنشاء المنتدى من خلال إضافة مؤسسات وجمعيات مؤثرة بما يضمن طرح أنشطة عمل أخرى للمنتدى.



