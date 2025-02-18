شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير التعليم يكرم غدا الموهوبين فى التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

ينظم صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء 19 فبراير 2025، احتفالية لتوزيع جوائز تخريج المرحلة الاستطلاعية للمهارات التكنولوجية، بمركز مهارات القرن الواحد والعشرين، وهو أحد المشروعات الرائدة للصندوق، بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية.

تقام الاحتفالية بمركز المؤتمرات في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وعدد من رؤساء الجامعات، ومسؤولي شركة سيسكو العالمية في مصر، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء في مجالات التكنولوجيا والتعليم .

قالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الاحتفالية سوف تشهد تكريم المؤسسات التعليمية المشاركة في المرحلة الاستطلاعية للمهارات التكنولوجية «سيسكو»، بالإضافة إلى اعتماد مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين، وسيتم توزيع جوائز كورسات المسار الاحترافي لمقررات «سيسكو» للطلاب المتفوقين حيث خصصت الشركة عدد ١٠٠ منحة للحصول على رخصة المسار الاحترافي للطلاب والطالبات المتميزين.



الدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن مركز مهارات القرن الواحد والعشرين، هو أحد المشروعات الرائدة لصندوق تطوير التعليم، والذي يهدف إلى استكشاف وتأهيل الموهوبين في مختلف المجالات، سعيا لاستثمارهم، بما يخدم أهداف التنمية وفقا لأولويات استراتيجية الدولة 2030، ويشمل المركز ثلاث تخصصات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، ريادة الأعمال، وتنمية المواهب.

وأوضحت «شرف» أن الصندوق قام بتنفيذ مرحلة استطلاعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي على عينة من طلاب الجامعات والمدارس الملحقة بالجامعات التكنولوجية في مجال تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية، تمهيدًا لتعميم التجربة في مختلف الجامعات والمدارس، وسيتم تدشين مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية للمرحلة الاستطلاعية، ومنها الظاهرة الاستثنائية لتفوق الطالبات في هذه المقررات، فضلًا عن تفوق العديد من الطلاب الدارسين بكليات نظرية خارج تخصصات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، مما يؤكد أن مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين آلية فاعلة لتمكين الطلاب واكتشاف مهاراتهم خارج تخصصاتهم الدراسية، دون التقيد بحاجز المكان أو النوع الاجتماعي .