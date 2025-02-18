شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 3 أرقام هامة عن إنجازاتها فى مبادرة بداية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تقديم أكثر من 224 مليون خدمة صحية لتغطية جميع محافظات مصر خلال 100 يوم فقط ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.



وأضافت وزارة الصحة والسكان : قمنا بتنفيذ 1,500 قافلة طبية قدمت من خلالهم أكثر من مليون ونصف خدمة ومنهم 148 ألف عملية جراحية .

تهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" إلى خلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية من أجل تقديم مواطن صحيح، متعلم، متمكن، قادر، واعي، مثقف وخلوق للمجتمع.

وتضمنت المبادرة عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي. كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

- التعليم: بتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

- الصحة: بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية.

- الرياضة: من خلال دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية.

- الثقافة: بتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.

- تأمين فرص العمل: بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

يتم ذلك في ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة بالمبادرة مع وجود آلية لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزي بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا كافة المواطنين.