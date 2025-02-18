شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الثلاثاء، 18 فبراير 2025 11:01 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث والتى تتمثل فى :- - تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما - نوبات من الإحساس بالسخونة فى الرأس والجسد - الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلى الغزير - هشاشة العظام - جفاف في المهبل - التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية - الاضطرابات العضوية (مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة) - زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم وتابعت وزارة الصحة والسكان : تختلف الأعراض من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية

اعراض مرحلة ما بعد سن الانجاب



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