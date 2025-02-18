- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 18 فبراير 2025 11:01 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث والتى تتمثل فى :-
- تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما
- نوبات من الإحساس بالسخونة فى الرأس والجسد
- الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلى الغزير
- هشاشة العظام
- جفاف في المهبل
- التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية
- الاضطرابات العضوية (مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة)
- زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم
وتابعت وزارة الصحة والسكان : تختلف الأعراض من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية
اعراض مرحلة ما بعد سن الانجاب
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز