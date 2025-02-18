أخبار مصر

وزارة الصحة توضح أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب.. انفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • وزارة الصحة توضح أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب.. انفوجراف 1/2
  • وزارة الصحة توضح أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب.. انفوجراف 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 11:01 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث والتى تتمثل فى :-

- تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما

- نوبات من الإحساس بالسخونة فى الرأس والجسد

- الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلى الغزير

- هشاشة العظام

- جفاف في المهبل

- التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية

- الاضطرابات العضوية (مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة)

- زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تختلف الأعراض من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية


اعراض مرحلة ما بعد سن الانجاب


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements