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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار بالسماح لـ 42 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إيهاب المهندسالثلاثاء، 18 فبراير 2025 10:42 ص
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية، رقم 124 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونشرت الجريدة قرار الداخلية رقم 125 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
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الجريدة الرسمية
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