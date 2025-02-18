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الجريدة الرسمية تنشر قرار بالسماح لـ 42 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية

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  • الجريدة الرسمية تنشر قرار بالسماح لـ 42 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية 2/3
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القاهرة - سامية سيد - كتب إيهاب المهندس

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 10:42 ص

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية، رقم 124 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.


ونشرت الجريدة قرار الداخلية رقم 125 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

الجريدة الرسمية 2
الجريدة الرسمية 2

 

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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