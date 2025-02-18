شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار بالسماح لـ 42 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية، رقم 124 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



ونشرت الجريدة قرار الداخلية رقم 125 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



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