شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السعودى ورئيس الأعلى للإعلام يبحثان تعزيز التعاون بين مصر والمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الإعلام السعودى سلمان بن يوسف الدوسري، في مكتبه بمقر وكالة الأنباء السعودية "واس" فى الرياض، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد محمود عبد العزيز، وفقا لبيان لسفارة السعودية.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتوثيق العلاقات الإعلامية بين مصر والسعودية، بما يعزّز التكامل الإعلامي بين البلدين الشقيقين، كما تم مناقشة وبحث برامج التعاون المشتركة في مجالات تدريب الإعلاميين، وبلورة التوافق الكبير في الرؤى والتوجهات والسياسات في برامج إعلامية بين البلدين.

وأشار المهندس خالد عبدالعزيز، إلى أهمية توظيف العمل الإعلامي العربي لدعم القضية الفلسطينية، موضحًا ضرورة التعاون العربي وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المشتركة، بما يخدم القضايا العربية.

وأوضح أهمية التعاون للوصول إلى عمل عربي مشترك لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الأجنبية التي تبث أفكار غريبة عن العادات والتقاليد، وكذلك أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي.

وأكد سلمان الدوسري، حرص المملكة على تدعيم التعاون الإعلامي بين البلدين، مضيفًا أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية متفردة وهي انعكاس للعلاقات السياسية التي تعد الآن في أقوى مستوياتها وهناك توافق تام فى مختلف القضايا.