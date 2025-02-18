شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تعاين جثمان خط الصعيد و7 من أعوانه بينهم نجله وشقيقه والان مع تفاصيل الخبر

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز ساحل سليم ضم كلا من المستشار مايكل مجدى والمستشار محمد اشرف، والمستشار طارق السودانى والمستشار عمر رشدان والمستشار عاصم أبو غزالة لمعاينة جثث محمد محسوب " خط الصعيد " و7 من أعوانه بينهم نجله وشقيقه بعد تصفيتهم من قبل قوات الأمن، إثر اشتباكات دامت لأكثر من 40 ساعة بينهم وبين الشرطة.

وعاينت النيابة العامة جثث محمد محسوب ابراهيم أحمد، ومحمد أحمد إبراهيم أبو رحاب ، ومحمود أحمد إبراهيم أبو رحاب ، وكريم محسوب إبراهيم احمد، ومحمد عبدالرحيم حسن هريدى، وقاسم محمد محسوب إبراهيم، وأيمن ابراهيم أبو رحاب أحمد، وإبراهيم أبو رحاب احمد ابراهيم.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية وطلب رئيس المباحث ومدير قطاع الأمن المركزى باسيوط وأهلية المتوفين لجلسة تحقيق عاجلة، والاستعلام من سجل مدنى ساحل سليم عن بيانات المتهمين الوارد اسمائهم بقرار النيابة، واستعجال ورورد الاحراز التى تم ضبطها بمعرفة قوات الشرطة.

كانت قوات الأمن قد تمكنت من القضاء على البؤرة الإجرامية التى كان يقودها محمد محسوب، و8 من أعوانه بمركز ساحل سليم بأسيوط بقرية العفادرة، وذلك بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات المتواصلة، وأسفرت الحملة الأمنية عن تصفية المتهمين، ونقل جثثهم إلى المشرحة.

كانت معلومات قد وردت أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية بجلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وفرض السيطرة وترويع الأهالى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط تضم (عدد 8 عناصر شديدة الخطورة يتزعمهم المدعو / محمد محسوب إبراهيم أحمد ، يطلق على نفسه "خط الصعيد الجديد" "متهم فى عدد 44 جناية ما بين "مخدرات - قتل – سلاح – سرقة بالإكراه – حريق عمدى - إتلاف" ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة، وكذا الحكم على باقى العناصر بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل – شروع فى قتل - مخدرات – سلاح - سرقة بالإكراه" أحدهم بلغت مدد سجنه 108 سنة") وأشارت التحريات إلى إختباء عناصر البؤرة بالمناطق الجبلية وترددهم فى أوقات متباينة على أحد المبانى قاموا بإنشائه وتحصينه بخنادق ودشم بقرية العفادرة بذات الدائرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزى، حيث بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات مستخدمين الأسلحة النارية " أر بى جى– قنابل f1 – بنادق آلية"، كما قاموا بتفجير إسطوانات غاز للحيلولة دون تمكين القوات من دخول المبنى.

أسفر التعامل عن مصرعهم وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى، تم ضبط (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة – وعدد كبير من الأسلحة النارية "أر بى جى – 2 جرينوف – 73 بنادق آلية - رشاش متعدد - 11 بندقية خرطوش – 62 فرد محلى " – 8 قنابل f1 – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.