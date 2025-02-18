شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس مائدة نقاش مستديرة تحت عنوان "تحول مستقبل مصر الطاقى" والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مائدة نقاش مستديرة، تحت عنوان :"تحول مستقبل مصر الطاقى" بحضور عدد من الوزراء، ورؤساء ومسئولى كبرى شركات الطاقة العاملة فى مصر.



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقي أمس بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025"، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

