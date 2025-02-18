شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل إرسال المساعدات الإغاثية إلى غزة في إطار دعمها الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مصر جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تستمر شاحنات المساعدات الإغاثية في العبور عبر معبر رفح البري من الجانب المصري، في إطار التسهيلات التي تقدمها مصر للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

وشهد المعبر اليوم دخول 150 شاحنة بينها صهاريج وقود، ويتواصل تباعا دخول اعداد اخري من الشاحنات، بالتزامن مع استعدادت طبية، لاستقبال دفعة جديدة من المصابين القادمين من غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

وتفتح مصر معبر رفح أمام تدفق المساعدات الإغاثية، والمساعدات العاجلة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لدعم غزة. وتعمل الشاحنات المصرية على نقل هذه المواد من داخل الأراضي المصرية إلى المعبر، حيث يتم تفريغها في معبر كرم أبو سالم ومعبر العوجة داخل الجانب الفلسطيني، وذلك تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، الذي يتولى تنظيم عملية الإغاثة بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية.

وبعد تفريغ الشاحنات المصرية حمولتها في المعابر الفلسطينية، تتولى شاحنات فلسطينية إعادة نقلها إلى داخل قطاع غزة، وذلك تحت إشراف الهلال الأحمر الفلسطيني، لضمان وصولها إلى المستشفيات، والمراكز الإغاثية، والأسر المتضررة.

وحرصت مصر على توفير كل التسهيلات لضمان استمرار تدفق المساعدات، وتسهيل حركة الشاحنات، إضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان إيصال الدعم الإغاثي العاجل، وتعزيز الجهود الإنسانية التي تشمل تجهيز المستشفيات المصرية واستقبال الحالات الحرجة من المصابين.

تعكس هذه الجهود الدور الريادي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، والتزامها بمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة. ويؤكد هذا الدعم العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وفلسطين، حيث كانت مصر دائمًا في مقدمة الدول التي تقدم الدعم بكافة انواعه لغزة، سواء عبر المساعدات المباشرة أو من خلال جهود التهدئة والوساطة لتخفيف معاناة المدنيين.