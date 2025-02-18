شكرا لقرائتكم خبر عن من محمد منصور وعزت حنفى إلى محمد محسوب.. كيف سقطت خرافة خط الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

بعد مقتل محمد محسوب خط الصعيد الجديد فى ساحل سليم بأسيوط فى تبادل لإطلاق النار الكثيف مع القوات الأمنية، ارتبط لقب خط الصعيد بأخطر المجرمين في محافظات الصعيد، بعد ان بسط هؤلاء سيطرتهم على بعض القرى والمناطق الجبلية بقوة السلاح، ونشروا الرعب بين المواطنين، في تحد لأجهزة الأمن، لكن مع ظهور كل خط، تكون نهايته إما الإعدام أو القتل فى تبادل اطلاق نار، لتنتهى تلك الأسطورة الزائفة.

بدأت حكاية الخط مع محمد منصور، وامتدت إلى نوفل وعزت حنفي، وصولًا إلى يحيى كامل ومحمد محسوب، آخر من حملوا هذا اللقب بعد تورطهم في عشرات القضايا.

1. محمد منصور: بداية ظهور لقب الخط

ولد في قرية درنكة – أسيوط (1907)، وحمل العديد من جرائم القتل العمد، السرقة بالإكراه، فرض الإتاوات، وبدأ نشاطه بعد ثأر دموي، ولجأ إلى الجبال لتكوين عصابة هاجمت القرى وفرضت الإتاوات، وفي النهاية قُتل في مواجهة مع الشرطة عام 1947 بعد مطاردته.

2. نوفل سعد: خط الثمانينيات

ولد نوفل سعد الدين في محافظة قنا، وتورط في جرائم قتل بعد مقتل والده وشقيقه وعمه وأبناء عمه عام 1979 في خلافات ثارية، واتهم في جرام قتل عمد، تجارة سلاح، خطف، سرقة بالإكراه، وكوّن عصابة مسلحة، وسيطر على الطرق الزراعية وفرض الإتاوات على التجار والمزارعين، وفي النهاية قُتل في تبادل إطلاق نار مع الشرطة في عام 2007.

3. عزت حنفي: إمبراطور النخيلة

ولد عزت حنفي في جزيرة النخيلة – أسيوط، وتم اتهامه في جرائم قتل، واحتجاز رهائن، تجارة مخدرات، حيازة أسلحة ثقيلة، وحوّل جزيرة النخيلة إلى حصن إجرامي، وأدار إمبراطورية لزراعة المخدرات واحتجاز المعارضين له، وفي النهاية أُلقي القبض عليه في معركة النخيلة الشهيرة عام 2004، ونُفذ فيه حكم الإعدام عام 2006، وانتهت أسطورته.

4. يحيى كامل"تكية": خط الصعيد الأخطر في الألفية الجديدة

كان من محافظة سوهاج قرية القرامطة غرب، وتورط في جرائم قتل عمد، تجارة سلاح، وتجارة بالمخدرات، خطف وابتزاز وحكم عليه بحوالي 300 سنة حبس، بعد أن كوّن تنظيمًا إجراميًا مسلحًا ضم أكثر من 20 عنصرًا، تورط في أكثر من 150 جريمة، وفي النهاية في سبتمبر 2020، قُتل يحيى كامل بعد معركة دامية مع قوات الأمن، استُخدمت فيها المدرعات والقوات الخاصة، بعد مطاردته.

5. محمد محسوب: أحدث فصول خط الصعيد

ولد في قرية العفادرة – ساحل سليم – أسيوط، وتورط في جرائم قتل عمد، سرقة بالإكراه، اتجار بالمخدرات والأسلحة، وشكّل محسوب عصابة مسلحة، وصدر بحقه 500 حكم قضائي، من بينها 44 جناية بإجمالي 191 سنة سجن، وفي النهاية نجحت الأجهزة الامنية بمساعدة البلاك كوبرا احدث فرق الداخلية أمس 17 فبراير 2025، في القضاء عليه ومصرعه مع 7 من مساعديه في اشتباك مسلح مع قوات الأمن بعد 48 ساعة من المطاردة.