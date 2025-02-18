شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 4 معارض أهلاً رمضان 2025 بأسيوط لتوفير السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بافتتاح معارض “أهلاً رمضان” في جميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، افتتح اليوم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، 3 معارض جديدة لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والغرفة التجارية.



المعارض ستواصل عملها طوال شهر رمضان

وقال المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن المعارض ستواصل عملها طوال شهر رمضان لتلبية الطلب المتزايد، مع ضمان استمرارية توفير السلع بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات المنتجة



معارض جديدة لبيع السلع الغذائية

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد اشاد بالدور الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم المعارض وتوفير السلع بأسعار تنافسية، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم هذه المبادرات لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الكريم ،كما وجه الشكر لجميع التجار والشركات المشاركة، مشيدًا بتعاونهم في تحقيق استقرار الأسواق

يأتي افتتاح هذه المعارض ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لدعم المواطنين، خاصة في ظل زيادة الطلب على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان.