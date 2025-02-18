شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الثلاثاء 18-2-2025.. تفاصيل حالة الجو وأهم الظواهر الجوية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-2-2025، تزامنا مع استمرار تأثر البلاد بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-2-2025 ، كما يلى :

طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد .

طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية .

الطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.