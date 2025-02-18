شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقييمات والأداءات الصفية لطلبة الصف الأول الإعدادى للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أولياء الأمور والطلاب عن التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والآداءات الصفية للفصل الدراسي الثاني، ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى روابط التقييمات للطلاب من بينها تقييم طلبة الصف الأول الإعدادى للفصل الدراسي الثاني، حيث يمكن للطلاب متابعة التقييمات والآداءات الصفية والمنزلية من خلال الرابط إضغط هنا.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت على أن الواجبات المنزلية تعد أسئلة مقالية قصيرة ينقلها الطالب من المعلم داخل الفصل الدراسي، موضحة أن خطوات أداء الواجب المنزلي تتضمن قيام المعلم بالاستعانة بمجموعة من الأسئلة الخاصة بالواجب المنزلي على موقع الوزارة، حيث يقوم بكتابتها على السبورة داخل الفصل على أن يقوم الطالب بنقلها ثم حلها في المنزل ليقوم بتسليمها في اليوم التالي للمعلم لمراجعتها وتقييمها، مؤكدة أن الهدف من قيام الطالب بكتابة الواجب المنزلي هو المتابعة المستمرة لما يتم تحصيله داخل الفصل، فضلا عن تقييم الأداء الدراسي للطالب وقياس نواتج التعلم.