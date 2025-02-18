شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباحثات أمريكية روسية فى الرياض بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت المباحثات بين وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره الروسى سيرجى لافروف، في العاصمة السعودية الرياض، بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، والتحضير لاجتماع قمة مرتقب بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بحث خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.