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انطلاق مباحثات أمريكية روسية فى الرياض بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

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انطلاق مباحثات أمريكية روسية فى الرياض بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت المباحثات بين وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره الروسى سيرجى لافروف، في العاصمة الرياض، بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، والتحضير لاجتماع قمة مرتقب بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

كان الأمير رئيس مجلس الوزراء، بحث خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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