شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى ملك إسبانيا ورئيس الوزراء فى زيارته إلى مدريد والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الأسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيجري خلال زيارته الرسمية إلى مملكة أسبانيا لقاءات مع ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الإسبانية الكبرى، فضلاً عن مشاركته في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الأسبانية.