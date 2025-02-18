شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أهلا رمضان 2025 الرئيسى بمدينة نصر يستقبل الجمهور لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر معرض "أهلا رمضان" 2025 الرئيسى بمدينة نصر، اليوم، الثلاثاء، فى استقبال المواطنين بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى طرح كافة منتجات السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة وياميش رمضان، وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات بتخفيضات تصل إلى 30% .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء برفقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتاح مساء الأحد الماضى، معرض "أهلا رمضان 2025 الرئيسى، وبدأ المعرض فى استقال المواطنين صباح أمس الاثنين، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر .

وتتميز معارض أهلا رمضان هذا العام بإتاحة جميع أنواع السلع وتقليل حلقات تداول المنتجات، وبالتالي تنخفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك، كما يتميز معرض القاهرة الرئيسى بمدينة نصر بتجهيز الشركة القابضة للصناعات الغذائية هايبر على مساحة كبيرة حيث يحصل المستهلك على سلع ذات جودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

