شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الدولة لا تدخر جهدا لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا فى سبيل توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية.. مشيرا إلى دور الوزارة فى ذلك عن طريق إقامة المعارض مثل "أهلا رمضان"، و"خير مزارعنا لأهالينا"، فضلا عن منافذ الوزارة الثابتة، والتى تصل إلى 274 منفذا، والمتنقلة والتي تصل إلى 33 منفذا بمختلف المحافظات.

وقال وزير الزراعة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هناك تعاونا وثيقا بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية الأساسية لهم بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

وأضاف أن الدولة ووزارة الزراعة مستمرون في إقامة المعارض، والتي تطرح السلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تصل إلى 30 في المائة، لمحاربة الغلاء والاحتكار عن طريق تقليل الحلقات الوسيطة، فضلا عن جودة السلع الغذائية المقدمة من الوزارة للمواطنين.

وأضاف أن وزارة الزراعة تعتزم إقامة عدة معارض للسلع الغذائية ومستلزمات رمضان في عدة محافظات ولن تقتصر على القاهرة فقط، كما تعتزم الوزارة التوسع في فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد منافذها المتحركة.

وأوضح فاروق أن معارض "أهلا رمضان" تضم كافة احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية وياميش رمضان.

كان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قد افتتحوا معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية ومستلزمات رمضان في منطقة ميدان باب الشعرية بالقاهرة.