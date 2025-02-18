شكرا لقرائتكم خبر عن طب قصر العينى تنظم المؤتمر العلمى السنوى بعنوان" نحو مجتمع طبى مبتكر" مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، عن تنظيم الكلية المؤتمر العلمى السنوى لكلية طب جامعة القاهرة بعنوان " نحو مجتمع طبي مبتكر"، بمشاركة واسعة لأقسام الكلية ووفود أجنبية لتناول أبرز الابتكارات فى المجال الطبى، "وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو 2025

وأوضح الدكتور حسام صلاح ، أن المؤتمر سيناقش الابتكارات فى الصناعات الطبية الداعمة للخدمات الطبية والمسارات العلاجية، وجودة المستشفيات والخدمات العلاجية وطرق التدريس، خاصة وأن الابتكار مفهوم شامل يضم فى محاوره كل القطاعات الطبية بقصر العينى.

وأكد أن تحقيق نجاح أكبر من مؤتمر العام الماضي يمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا للنجاح الباهر الذي شهده المؤتمر السابق.

وشدد على أهمية تضافر جهود جميع الأقسام وأعضاء هيئة التدريس لضمان تقديم مؤتمر يليق بسمعة الكلية العريقة.