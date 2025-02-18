شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الصحة الحيوانية ينفذ قَافلة بيطرية لدعم صغار المربين والمزارعين بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية مجانية لمحافظة سوهاج وياتي ذلك بتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

قدمت القوافل خدمات بيطرية متكاملة للمربين وَقامت بفحص 479 رأسًا من الماشية، وفحص 350 من الطيور الداجنة (الحمام- البط- الدجاج). َ

وتضمنت هذه القافلة العلاجية ندوات وحلقات نقاش في قرية البلد مركز المراغة بمحافظة سوهاج. وقد شارك في تنفيذ هذه الفاعليات نخبة من الباحثين بمعهد بحوث الصحه الحيوانيه بالمعامل الفرعية وأطباء من مديرية الطب البيطري بسوهاج .

وأكدت عيد أن هذه القوافل هي جزءًا هامًا من دور المعهد في خدمة المجتمع وتنمية الثروة الحيوانية، وفى اطار خطة المعهد لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري للنهوض بالثروة الحيوانية كما وكيفا بما ينعكس إيجابًيا على قطاع الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في مصر.

