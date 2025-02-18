شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الصحة الحيوانية ينفذ قَافلة بيطرية لدعم صغار المربين والمزارعين بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالثلاثاء، 18 فبراير 2025 09:51 ص
قدمت القوافل خدمات بيطرية متكاملة للمربين وَقامت بفحص 479 رأسًا من الماشية، وفحص 350 من الطيور الداجنة (الحمام- البط- الدجاج). َ
وتضمنت هذه القافلة العلاجية ندوات وحلقات نقاش في قرية البلد مركز المراغة بمحافظة سوهاج. وقد شارك في تنفيذ هذه الفاعليات نخبة من الباحثين بمعهد بحوث الصحه الحيوانيه بالمعامل الفرعية وأطباء من مديرية الطب البيطري بسوهاج .
وأكدت عيد أن هذه القوافل هي جزءًا هامًا من دور المعهد في خدمة المجتمع وتنمية الثروة الحيوانية، وفى اطار خطة المعهد لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري للنهوض بالثروة الحيوانية كما وكيفا بما ينعكس إيجابًيا على قطاع الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في مصر.
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