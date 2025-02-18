شكرا لقرائتكم خبر عن متبقيات المبيدات: قوانين سلامة الغذاء فى مصر منذ 1942 والان مع تفاصيل الخبر

شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في السيمينار الأول لشبكة سلامة الغذاء الأفريقية، والي تم عقده برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحضور أكثر من 75 متخصص في سلامة الغذاء من مختلف دول القارة الأفريقية.

واستعرضت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، خلال المحاضرة التي ألقتها، وضع سلامة الغذاء في مصر ودور المعامل في المنظومة، فضلا عن الإطار التشريعى لمنظومة الرقابة على انتاج وتداول الغذاء في مصر وكذلك دور الجهات الرقابية وغير الرقابية ومنظومة المعامل والتعاون والتنسيق بين منتجى ومصدري المنتجات الزراعية ومصنعى الأغذية والجهات الرقابية وكذلك التعاون المصرى مع الجهات الدولية في هذا الشأن، والمتمثل في: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، منظمة الصحة العالمية، منظمة التجارة العالمية، الكودكس، و الأيزو.

وأشارت عبد اللاه إلى القرارات والقوانين الخاصة بسلامة الغذاء في مصر منذ عام 1942 وحتى قرار إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ودور الإدارة المركزية للحجر الزراعي ودور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات منذ عام 1995 في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية منذ نشأته وحتى الآن، لافتة إلى دور المعمل على المستوى القاري والإقليمي.



واضافت أن هناك عددا من الزيارات للاتحاد الإفريقي، تمت للمعمل، حيث تم اعتبار المعمل معملا مرجعيا للاتحاد الإفريقي منذ 2019 في مجال متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، مشيرة الى زيارة وفد منظمة الكوميسا للمعمل بنهاية عام 2024 لاختيار المعامل المرجعية للكوميسا حيث حصل كيوكاب على أعلى نقاط بين جميع المعامل المرشحة.

وأكدت مدير المعمل على دور المعمل في نقل وتبادل الخبرات مع دول القارة الأفريقية من خلال مركز التدريب التابع للمعمل والذي يتم من خلاله تدريب المتخصصين بدول القارة الأفريقية وما قدمه خلال السنوات السابقة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة للذرية في تدريب أكثر من 15 دولة أفريقية واستمرار المعمل في التعاون مع جميع الجهات داخل القارة الإفريقية ودول العالم.



