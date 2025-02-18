شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أوروبى يزور المعمل المركزى للمبيدات لتعزيز التعاون فى التنمية الريفية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة هالة محمد أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، و الدكتور فرج ملهط، وكيل المعمل للبحوث، وفدًا أوروبيًا يضم أنتونيو بوتوني من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، والدكتور أحمد بيباني، مسؤول البرنامج الميداني بمحافظة أسيوط والتابع للاتحاد الأوروبي، و إسلام الفاضلي، مسؤول القطاع الزراعي ببرنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة "زراعة"، وذلك في زيارة ميدانية للمعمل المركزي للمبيدات.

تم التعرف على دور المعمل في تسجيل المبيدات في مصر، والخدمات التي يقدمها، حيث شملت الجولة زيارة المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات، والاطلاع على الاختبارات المختلفة، بالإضافة إلى زيارة وحدة الميكروبيولوجي بالمركز.

تأتي هذه الزيارة في إطار دعم وتعزيز التعاون بين برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة "زراعة" والجهات البحثية المصرية، حيث يسعى البرنامج، الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال إشراك المؤسسات الحكومية المصرية ومنظمات المجتمع المدني في كل من مصر وإيطاليا لدعم العملية التنموية في البلاد.