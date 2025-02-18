شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تقر 9 زيادات بالميزة التأمينية لصندوق الزمالة خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أكبر زيادة في الميزة التأمينية لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، بقيمة تصل إلى 8 آلاف جنيه، لترتفع من 42 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وهي الزيادة الأكبر على مدار تاريخ صندوق الزمالة، لمن انتهت خدمتهم فى 1 يناير 2025، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانونى أو الوفاة أو العجز الكلى.

ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير مراحل زيادة الميزة التأمينية، وهى عالنحو التالى:

1- خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016، كانت قيمة الميزة التأمينية 15 ألف جنيه، ثم وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017.

2- بلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018.

3- فى عام 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألفًا و770 جنيهًا.

4- ارتفعت إلى 25 ألف جنيه فى عام 2020.

5- صعدت قيمتها فى عام 2021 لتصبح 27 ألفًا و500 جنيه.

6- تمت زيادتها إلى 30 ألف جنيه فى عام 2022.

7- ثم 37 ألف جنيه فى عام 2023.

8- تم اعتماد الزيادة خلال 2024 إلى 42 ألف جنيه.

9- وصلت الميزة التأمينية للمعلمين إلى 50 ألف جنيه بزيادة قيمتها 8 آلاف جنيه، فى فبراير 2025.

وأكد نقيب المعلمين، أن النقابة لا تدخر جهداً في تقديم أفضل الخدمات للمعلمين، وأن تلك الزيادة تعبر عن حجم الجهد المبذول من أجل تقديم خدمات أفضل للمعلمين، مشيرا إلى أن حجم الزيادات التي حصلت في الميزة التأمينية للمعلمين منذ تولى المجلس الحالي هي إنجاز غير مسبوق، وتأكيد على حسن إدارة أموال الصندوق بما يعود بالنفع على السادة المعلمين.