شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشكال هندسية لبناء الكنائس.. تعرف على رمزية التصميم والان مع تفاصيل الخبر

قال القس مقار ليشع كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالقصيرين، أن الكنيسة تُبنى على 3 أشكال هندسية، كما أن تصميم بناء الكنائس، الدائرة، السفينة، والصليب، ليست مجرد أشكال هندسية فقط، بل هي دعوات روحية للتأمل في علاقة الإنسان بالله، فالدائرة تذكير بمحبة الله الأبدية التي لا تنقطع، والسفينة إحساس بالأمان والخلاص، والصليب تعبير عن التضحية والمحبة.

وأضاف القس مقار ليشع، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن معنى كلمة كنيسة هي مأخوذة من الكلمة العبرية "كنيس" وتعنى محفل أو مجمع، والكلمة اليونانية المرادفة لها والتي تحمل نفس المعنى هي "إككليسيا"، مؤكدا أن الكنيسة الأرثوذكسية تحمل 3 معاني، فالكنيسة كمبني يقصد بها المكان الذي يجتمع فيه المؤمنين، والكنيسة كإكليروس (إكليرونوميا أى ميراث) وهم الآباء الكهنة والشمامسة المسئولين عن الصلاة، والكنيسة كجماعة المؤمنين يرتبط أعضاء الكنيسة الذين هم جسد المسيح.

أشكال المبني الكنسي حسب آباء الكنيسة

1. الكنيسة على شكل دائرة.. رمز الأبدية

يُعتبر الشكل الدائري رمزًا قويًا للأبدية، فالدائرة بلا بداية أو نهاية، حيث يعبر الشكل عن الله الذي لا بداية له ولا نهاية، وعن سر الحياة الأبدية التي يُقدمها الإيمان وطبيعة الكنيسة الأبدية. وغالبًا ما يكون التصميم الدائري مصحوبًا بقبة مركزية تُعطي شعورًا بالارتباط بين السماء والأرض. ويذكر التصميم الدائري المصلين بأن الكنيسة هي باب السماء والمكان الذي يتواصل فيه الإنسان مع الله الذي يحيط بكل شيء.

2. الكنيسة على شكل سفينة.. رمز الخلاص

يعبر عن طبيعة الكنيسة كسفينة للنجاة مثل فلك نوح الذي كان سبباً في نجاته هو وأسرته من الطوفان. ويُمثل التصميم رمزًا للخلاص. وتشير السفينة إلى دور الكنيسة في حماية المؤمنين من أمواج الخطايا والمصاعب، وهي ملاذ المؤمنين وسط العواصف الروحية.

3. الكنيسة على شكل صليب.. رمز الفداء

يُعد الشكل الصليبي في بناء الكنائس الأكثر تعبيرًا عن الإيمان المسيحي، حيث يُذكّر المؤمنين بفداء السيد المسيح وموته من أجل خلاص البشرية. فهو تعبيرعن طبيعة الكنيسة كجسد المسيح المصلوب. وتعتبر الذراعان الجانبيتان للصليب تمثلان احتضان الكنيسة لجميع المؤمنين، بغض النظر عن خلفياتهم. فالشكل الصليبي يذكر الجميع بأن الكنيسة ليست فقط بيتًا للعبادة، بل هي مكان للتأمل في معاني الصليب ودوره في حياة المؤمن.