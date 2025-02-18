شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مهمة من الزراعة لمزارعى الفلفل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدر معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية عدد من التوصيات الفنية للتعامل مع محصول الفلفل خلال الفترة الحالية، حيث أن هذا المحصول له قواعد واشتراطات علمية صارمة، تستهدف في النهاية تحقيق أفضل مستويات الإنتاجية والجودة، والتي تحدد بالتبعية قدراته التسويقية، ومعدلات الربحية المتوقعة منه،

الفلفل :

1- البدء فى زراعة مشاتل العروة الصيفية العادية والمتأخرة بالطريقة المعتادة مع توفير الحماية لها من البروده والصقيع.

2- استمرار العناية بزراعات الفلفل الشتوى وتسميدها بإضافة 150 كجم من سماد سلفات النشادر أو 100 كجم من سماد نترات النشادر /فدان.

3- استمرار زراعة شتلات الفلفل فى العروة الصيفية المبكرة فى الأماكن الدافئة مع توفير الحماية لها من البروده والصقيع.

4- استمرار العناية بعروة الأقبية البلاستيكة وفتح النفق يومياً من الناحية الجنوبية أو الشرقية حسب الظروف الجويه كنوع من التقسيه للشتلات.

