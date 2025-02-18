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83% من القراء يؤيد مطالب توعية المواطنين بخطورة الشائعات على الاستقرار

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  • 83% من القراء يؤيد مطالب توعية المواطنين بخطورة الشائعات على الاستقرار 1/2
  • 83% من القراء يؤيد مطالب توعية المواطنين بخطورة الشائعات على الاستقرار 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب توعية المواطنين بخطورة الشائعات على استقرار المجتمع، أيد غالبية القراء مطالب توعية المواطنين بخطورة الشائعات على استقرار المجتمع.

وأيد 83% من القراء مطالب توعية المواطنين بخطورة الشائعات على استقرار المجتمع، بينما عارض 17% من القراء مطالب توعية المواطنين بخطورة الشائعات على استقرار المجتمع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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