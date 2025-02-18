شكرا لقرائتكم خبر عن 83% من القراء يؤيد مطالب توعية المواطنين بخطورة الشائعات على الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب توعية المواطنين بخطورة الشائعات على استقرار المجتمع، أيد غالبية القراء مطالب توعية المواطنين بخطورة الشائعات على استقرار المجتمع.

وأيد 83% من القراء مطالب توعية المواطنين بخطورة الشائعات على استقرار المجتمع، بينما عارض 17% من القراء مطالب توعية المواطنين بخطورة الشائعات على استقرار المجتمع.