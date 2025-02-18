شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 7 معارض أهلا رمضان بمحافظة البحيرة لطرح السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، 7 معارض “أهلاً رمضان” بالمحافظة، برفقة محمد رجب، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والغرفة التجارية والإصلاح الزراعي، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان الكريم

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن هذه المعارض تأتي في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، عبر توفير السلع بأسعار مناسبة تقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق، مشيدًا بجهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم المعارض والأسواق، كما وجه الشكر لكافة الشركات والتجار والجهات المشاركة في إنجاح هذه المبادرة

وأوضح و محمد رجب، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن المعارض تم توزيعها على مراكز المحافظة لضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين، حيث تم افتتاح:معرضين بمدينة دمنهور بالتنسيق مع الغرفة التجارية والإصلاح الزراعي،معرضين بمدينة المحمودية، أحدهما تابع للإصلاح الزراعي ،معرض بمدينة رشيد (إدفينا)،معرض بمدينة أبو حمص، معرض بمدينة كفر الدوار.

يتضمن المعرض تشكيلة متنوعة من السلع الأساسية مثل السكر، الزيت، الأرز، الدقيق، اللحوم، الدواجن، الخضروات، ومستلزمات المنزل الحديث، بأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 30%، بالإضافة إلى منتجات مدارس التعليم الثانوي الزراعي والصناعي، والتي تشمل فوانيس رمضان ومنتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة

ولأول مرة، يشمل معرض دمنهور قسمًا خاصًا للسجاد بأسعار وخصومات تتراوح بين 10% إلى 70%، مما يتيح للمواطنين فرصة الحصول على سجاد عالي الجودة بأسعار مخفضة. كما يضم المعرض منفذًا لبيع اللحوم تابعًا لمبادرة “حياة كريمة”، حيث تُباع اللحوم بسعر 280 جنيهًا للكيلو، لتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين بأسعار مناسبة

وتواصل وزارة التموين بالتعاون مع الجهات المعنية تكثيف جهودها لضمان استمرارية المعارض وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من المناطق، تحقيقًا لرؤية الدولة في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين .