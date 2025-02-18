شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى فوائد الحرث الجيد للأراضى الزراعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

"الحرث" هو عملية أساسية لتجهيز الأرض وتحسين صفات وخواص الطبيعية للتربة وإعداد مهد جيد لنمو البذور، و يستخدم لصيانة التربة من الجفاف والرطوبة حمايتها من التجريف.

وينقسم الحرث إلى سطحي أو عميق بإستخدام محراث تحت التربة، ويتم حرث الأرض بمحراث تحت التربة ذو سلاح واحد او سلاحين ليصل إلي عمق اكثر من نصف متر "60 سم".

ووفقًا لوزارة الزراعة فإن عملية الحرث تحت التربة لها أهميتها كإحدى عمليات تحسين الأراضي الطينية والطينية الثقيلة حيث يتم تكسير الطبقة المندمجة "الطبقة الصماء" التي غالباً ما توجد في الطبقة تحت السطحية، علاوة على عمل شقوق في جميع الاتجاهات مع عمل تجويف تحت الأرض يساعد على تصريف المياه الزائدة.

كما يؤدى الحرث إلى زيادة كفاءة استخدام الوحدة من مياه الري بزيادة عمق الحرث وتقليل الفترة بين الريات مع مراعاة العوامل التالية:

1 – أن تكون المسافة بين كل خطين لا تزيد عن متر ونصف.

2- أن تتم عملية الحرث عندما تكون رطوبة التربة في رطوبة الاستحراث.

3- أن تتم عملية الحرث علي عمق لا يقل عن 50 سم من سطح التربة.

4- أن يتم الحرث في خطوط متعامدة على المصارف الحقلية سواء كانت مكشوفة او مغطاة.

5- إجراء أعمال الحرث تحت التربة من خلال جرارات عالية القدرة بمناطق جهاز تحسين الأراضي بالمحافظات المختلفة.

