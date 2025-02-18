شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن الإصابة بمرض الربو.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالربو، والتى تتمثل فى:-

- السعال

- ضيق التنفس

- الصفير عند التنفس

وتابعت وزارة الصحة والسكان: الاكتشاف المبكر والتصرف الصحيح يجعل الشخص أقل عرضة للنوبات الشديدة.

واستكملت وزارة الصحة والسكان: بعض الحالات تعاني من أعراض الربو عند التعرض لمحفزات معينة مثل الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح والبعض الآخر يعاني من أعراض مستمرة تتطلب علاجًا يوميا.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إذا كان الشخص مصاب بالربو عليه اتباع التعليمات التالية، خاصة فى فصل الشتاء التى تتضمن :-

- الالتزام بتناول دواء الربو كما هو موصوف.

- حول جهاز الاستنشاق الموصوف في كل مكان وبجميع الأوقات.

- إذا وصف الطبيب دواء وقائي فالتزم باستخدامه.

- احمي نفسك من الالتهابات الفيروسية واحصل على لقاح الإنفلونزا السنوي وتطعيم المكورات الرئوية الالتهاب الرئوي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: فصل الشتاء أصعب أوقات السنة بالنسبة لمرضى الربو، لزيادة أعراض الربو الحادة وقد تصبح خارج السيطرة.