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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن الإصابة بمرض الربو.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: وليد عبد السلامالثلاثاء، 18 فبراير 2025 05:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالربو، والتى تتمثل فى:-
- السعال
- ضيق التنفس
- الصفير عند التنفس
وتابعت وزارة الصحة والسكان: الاكتشاف المبكر والتصرف الصحيح يجعل الشخص أقل عرضة للنوبات الشديدة.
واستكملت وزارة الصحة والسكان: بعض الحالات تعاني من أعراض الربو عند التعرض لمحفزات معينة مثل الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح والبعض الآخر يعاني من أعراض مستمرة تتطلب علاجًا يوميا.
وقالت وزارة الصحة والسكان: إذا كان الشخص مصاب بالربو عليه اتباع التعليمات التالية، خاصة فى فصل الشتاء التى تتضمن :-
- الالتزام بتناول دواء الربو كما هو موصوف.
- حول جهاز الاستنشاق الموصوف في كل مكان وبجميع الأوقات.
- إذا وصف الطبيب دواء وقائي فالتزم باستخدامه.
- احمي نفسك من الالتهابات الفيروسية واحصل على لقاح الإنفلونزا السنوي وتطعيم المكورات الرئوية الالتهاب الرئوي.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: فصل الشتاء أصعب أوقات السنة بالنسبة لمرضى الربو، لزيادة أعراض الربو الحادة وقد تصبح خارج السيطرة.
إنفوجراف
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