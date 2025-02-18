شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بدء باقي أصوام الكنيسة لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بعد انتهاء صوم يونان النبي، يبحث كثير من الأخوة الأقباط، عن معرفة موعد بدء باقي الأصوام الأخرى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للعام الميلادي الحالي 2025، إذ يعتبر الصوم هو أحد الركائز الأساسية في الإيمان المسيحي.

وفي التقرير التالي ننشر موعد بدء الأصوام المتبقية في النتيجة القبطية لعام 2025

1. الصوم الكبير: يبدأ يوم الإثنين 24 فبراير وينتهي يوم الجمعة 11 أبريل 2025.

2. صوم الرسل: يبدأ يوم الاثنين 9 يونيو 2025 بعد عيد العنصرة.

3. صوم السيدة العذراء: الخميس 7 أغسطس 2025.

4. صوم الميلاد المجيد: يبدأ الثلاثاء 25 نوفمبر.

جدير بالذكر أن النتيجة القبطية تُعد جزءًا أصيلًا من التراث القبطي في مصر، فهي ليست مجرد تقويم زمني، بل هي سجل روحي يتضمن الأعياد والمناسبات الدينية التي تُعبر عن عقيدة الإيمان المسيحي بالنسبة للأقباط. كما تعتمد على التقويم القبطي، ويتكون 12 شهرًا كل منها يتألف من 30 يومًا تقريبا، بالإضافة إلى شهر صغير يُسمى "نسيء" مكون من 5 أو 6 أيام حسب السنة الكبيسة. كما تُستخدم النتيجة القبطية لتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية.

