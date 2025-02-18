شكرا لقرائتكم خبر عن القمر فى منطقة الأوج اليوم.. وهذا تأثيره على الكرة الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

يصل القمر اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، منطقة الأوج في مداره حول الأرض وهي المنطقة البعيدة نسبيا عن الأرض، حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 405,000 كم .

ومنطقة الأوج متغيرة من شهر لآخر، وعلى كل حال فأن ظاهرة المد والجزر تقل شدتها قليلا أثناء وجود القمر في الأوج .

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك، أن توقيت الظواهر الفلكية ينطبق مع توقيت سماء القاهرة، وأفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل البحار والحقول والصحاري والجبال .

وأشار إلى أن اقتران الاجرام السماوية هو رؤية إحداهما بقرب الآخر في السماء، وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما ، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات، مؤكدا أن الظواهر الليلية ليس لها أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على العين لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا ، كما أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء .



