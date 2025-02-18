شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: احتفالية المتحف المصري الكبير ستشهد فعاليات ممتدة لعدة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا بالقاهرة، وذلك في إطار اللقاءات الرسمية الثنائية التي يعقدها الوزير لتعزير أوجه التعاون المشترك بين مصر ومختلف الدول في مجال السياحة والآثار، ومناقشة ملفات العمل المشترك خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل هذا اللقاء رحب وزير السياحة والآثار، بسفير مملكة هولندا بالقاهرة، مؤكداً على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، ومعرباً عن تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون المثمر وزيادته إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وخلال اللقاء تم بحث آفاق وخطط تنمية التعاون المستقبلي بين البلدين على المستوى السياحي والأثري، ومناقشة الرؤى والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تعزيز هذا التعاون.

كما تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من هولندا إلى مصر، ومناقشة آليات جذب مزيد من هذه الحركة خلال الفترة المقبلة في ظل شغف السائح الهولندي بالمقصد السياحي المصري ولا سيما منتج السياحة الشاطئية بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى التطرق إلى أعداد رحلات الطيران الوافدة من المدن الهولندية إلى الوجهات السياحية المختلفة في مصر.

كما تناول الحديث المتحف المصري الكبير وما يشهده حالياً من تشغيل تجريبي، وكذلك الاستعدادات والتجهيزات الجارية لاحتفالية الافتتاح الرسمي للمتحف وموعد هذا الافتتاح الذي يترقبه العالم كله والذي سيكون بتشريف رئيس الجمهورية، حيث أشار الوزير إلى أنه من المقرر أن تشمل الاحتفالية عدداً من الأحداث والفعاليات المقترح تنفيذها لعدة أيام متتالية في إطار الاحتفالية.

من جانبه، أشار سفير مملكة هولندا بالقاهرة إلى أن مصر تعد من المقاصد السياحية التي يفضلها السائح الهولندي ولديه شغف كبير على زيارتها والتعرف على مقوماتها السياحية المتميزة والمتنوعة، مؤكداً على أن مصر لديها الكثير من المناطق السياحية والأثرية والتاريخية التي تستحق الزيارة ويجب استكشافها.

كما أعرب عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون المشترك في إطار العمل الأثري وتعزيز أعمال الحفائر والترميم بالمواقع الأثرية في مصر.

حضر هذا اللقاء الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العام للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ونيللي دراج مسئول سياسات الثقافة والرياضة والتنمية بسفارة مملكة هولندا بالقاهرة.



