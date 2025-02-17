شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي للمصريين: ألف تحية للناس الحقيقية الناس العشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض إيجبس للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: أتمني من فخامتك تسمحلي بالعفوية ومصريتي اللى تعرفها، عندي أمنية اسمحلي أقدم تحية للشعب المصري الحبيب لنا جميعا"

وعلق وزير الطاقة السعودي على أغنية للفنان أحمد سعد في أحد المسلسلات، قائلا: أغنية تحفة مقدمتها بسيطة "ألف تحية للناس الحقيقية الناس العشرية.. مين في العالم إلا في مصر؟" متابعا: الشعب المصرى هو الشعب الحبيب لنا جميعا في المملكة العربية السعودية.