شكرا لقرائتكم خبر عن 4 بلاغات جديدة ضد سفاح المعمورة.. وقصة استئجار شقق بكفر الدوار لدفن ضحاياه والان مع تفاصيل الخبر

تفحص الأجهزة الأمنية 4 بلاغات جديدة في واقعة سفاح المعمورة، تقدم بها ملاك عقارات بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة تخص سفاح المعمورة، وتفيد تلك البلاغات بأستأجر شقق منهم في الدور الأرضي وخشية وجود جثث ضحايا فيها، وذلك بعد انتشار أخبار السفاح.

كما يجري التحقيق عن ممتلكات سفاح المعمورة بالقاهرة وهي عبارة عن شقة في الحي السابع، إضافة إلى وجود 3 شقق كان قد استأجرها في وقت سابق، إضافة إلى شقق في محافظة كفر الشيخ مركز بيلا ومحافظة الإسماعيلية، ليرتفع عدد شقق التي استخدمها السفاح في عدد من المحافظات.

وكشف محام من هيئة الدفاع عن المتهم "ن.ال" ، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، عن بلاغات جديدة بشقق كان يستأجرها السفاح في الإسكندرية، بالإضافة إلى تحرك الأجهزة الأمنية لفحص ممتلكاته والأماكن بالمحافظات.

البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المتهم باستئجار شقة بالطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد، لتكون مقرا له ومقابلة موكليه، إلا أن تلك الشقة اتخذها لملذاته وعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيا، وبعد أن نشبت بينهما خلافات قرر التخلص منها، ووضع جثمانها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقة بطريقة محكمة حتى لا تفوح رائحة المجنى عليها من تلك الأكياس، وأن تركها لمدة شهور داخل صندوق، وعقب ارتكاب المتهم الواقعة الثانية وقتل المجنى عليها الثانية إحدى الموكلين، وخلاف على مبالغ مالية قرر التخلص منها ودفنها مع المجنى عليها الثانية، وقام بحفر داخل منتصف إحدى غرف الشقة محل الواقعة، حتى اكتشاف الواقعة، كما عثرت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة، يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المتهم بقتل سيدتين والمعروف بـ سفاح المعمورة فى الإسكندرية.

وقرر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح المنتزه الجزئية فى الإسكندرية، تجديد حبس المحامى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة العثور على جثتى سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها فى منطقة المعمورة البلد وجثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.