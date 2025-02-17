شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرضين أهلا رمضان بمدينة الطور بجنوب سيناء لتوفير السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التوسع في إقامة معارض “أهلاً رمضان” لتخفيف الأعباء عن المواطنين، افتتحت محافظة جنوب سيناء، معرضين جديدين بمدينة الطور، برفقة المهندس إبراهيم حارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، و علي حمادة، رئيس مدينة الطور، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأوضح المهندس إبراهيم حارون، وكيل وزارة التموين، أن المعارض ستستمر لمدة شهر كامل، وتضم مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية، منها: الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، البقوليات بأنواعها، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة، بتخفيضات تتراوح بين 15% – 25% لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم المعارض والأسواق المخفضة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

شهدت المعارض منذ افتتاحها إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاستفادة من التخفيضات والعروض المميزة، حيث تم توفير مخزون كافٍ من السلع لتلبية احتياجات المستهلكين طوال فترة عمل المعارض ،كما تم التعاون مع القطاع الخاص والشركات المنتجة لضمان توفير السلع بأسعار مخفضة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية.

يُذكر أن هذه المعارض تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. كما تستعد وزارة التموين لتنفيذ مزيد من المبادرات خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار توفير السلع بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات.



أسعار سلع أهلا رمضان



توافد الجمهور على معرض أهلا رمضان