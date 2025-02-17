شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا والأمم المتحدة تؤكدان دور مصر لاستدامة وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، وسيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة والمنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط، أهمية استمرار دور مصر المهم للحفاظ على استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث.



فمن جانبه، قدم فيليب لازاريني الشكر على الدعم المصري، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه (الأونروا) في تقديم خدمات أساسية للشعب الفلسطيني.

واستعرض المعوقات التي تواجهها الوكالة من السلطات الإسرائيلية، لافتا إلى الاحتياج العاجل لتقديم المساعدات الغذائية والعمل بصورة جماعية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة.



ومن جهتها، أشادت سيجريد كاخ بالدور المصري المحوري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، معربة عن تطلعها لتثبيت الاتفاق، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.



واستعرضت التقديرات الأولية لتكلفة إعادة إعمار غزة، مشددة على أهمية الوصول لحل سياسي شامل للقضية الفلسطينية.