شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس روسيا: المحادثات بين الوفدين الروسى والأمريكى غدا فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن نائب الرئيس الروسي قال إن المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي غدا في الرياض تدور حول الاتفاق على كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وكالة الأنباء الفرنسية بينت بأن واشنطن تقول إن الاجتماع الأمريكي الروسي في الرياض ليس "مفاوضات" بشأن أوكرانيا.

وقالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول روسي حول المحادثات مع أمريكا في الرياض قالت إن الوفد يغلب عليه الطابع "الاقتصادي".