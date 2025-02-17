شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تكشف تفاصيل إصابة تلاميذ بحالات اختناق بمدرسة فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل إصابة تلاميذ بحالات اختناق فى مدرسة بالشرقية، موضحة أن مديرية التربية والتعليم أفادت بإنبعاث روائح كريهة بمدرسة الكيلانية الرسمية لغات إدارة بلبيس، حيث تم الاشتباه في صدور رواح كريهة بالقرب من مبنى المرحلة الابتدائية خاصة الدورين الأول والثاني العلويين فقامت إدارة المدرسة على وجه السرعة بإخلاء مبنى المدرسة ونقل التلاميذ في مكان يبعد عن المبنى أكثر من 100 متر نظرا لوجود فصول فراغات لعدم استكمال السلم التعليمي، حرصا على صحة وحياة الطلاب والموظفين.

وتابعت الوزارة، أن المديرية أوضحت أنه لوحظ أثناء خروج التلاميذ وجود بعض حالات الإغماء، وتم نقلهم جميعا لمستشفى بلبيس العام عن طريق الإسعاف، وتم عمل الإسعافات اللازمة وقد خرجوا جميعا بسلام من المستشفى وعودتهم سالمين إلى منازلهم.

تم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة ومتابعة مدير عام الإدارة والجهات المعنية بهذا الامر أول بأول.