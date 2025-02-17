شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر حركة ترقيات بتاريخ مجلس الدولة.. ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد 26 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

قرر المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين 17 فبراير 2025، برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة – دعوة الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة للانعقاد يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 في تمام الساعة 10 صباحًا بمقر الديوان العام للمجلس بالدقي.

وتأتي الدعوة للنظر في ترقية 341 عضوًا لدرجة نائب رئيس مجلس الدولة، و329 عضوًا لدرجة وكيل مجلس الدولة، في إطار أكبر حركة ترقيات في تاريخ المجلس، والتي تشمل 1,754 عضوًا موزعين على الدرجات التالية:

• 480 مستشارًا

• 93 مستشارًا مساعدًا (أ)

• 274 مستشارًا مساعدًا (ب)

• 375 نائبًا

• 532 مندوبًا

وتعد هذه الحركة الأضخم في تاريخ مجلس الدولة، في إطار تعزيز الكوادر القضائية ودعم الهيكل الوظيفي بالمجلس لضمان سير العمل القضائي بكفاءة وفاعلية.