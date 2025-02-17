شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، ترافقه مسؤولة الإعلام، ومنسقة العلاقات الكنسية، والإعلامية بالمجلس، ليا عادل معماري، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

جاء ذلك اللقاء على هامش زيارة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط إلى مصر، للمشاركة في فعاليات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، الذي يأتي تحت شعار "أَتُؤْمِنِينَ بِهذَا؟"، وبالتعاون بين مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر.

وهنأ غبطة البطريرك الدكتور ميشال عبس، لانتخابه لولاية جديدة في أمانة مجلس كنائس الشرق الأوسط، متمنيًا له خدمة مثمرة، مثمنًا جميع أنشطة المجلس، وبرامجه الهادفة.

وتناول الطرفان موضوعات هامة تتعلق بمسألة الدور المسيحي في الشرق الاوسط، الشهادة المسكونية، التعاون بين الكنائس، دور المجلس فى طرح إشكاليات جديدة على الصعد الإنسانية والاجتماعية، أنشطة المجلس، والتقدم الإعلامي الجديد كوسيلة للتفاعل الإيجابي.

وفي ختام الزيارة، قدم الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، إلى غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، شعار" السنة الخمسين" لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط، كهدية تذكارية.