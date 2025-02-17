شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تستعرض أنشطة وزيارات البابا تواضروس خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، فيديو يستعرض فيه زيارات ولقاءات وأنشطة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان "البابا في أسبوع"، وذلك في الفترة من الأحد 9 فبراير إلى السبت 15 فبراير 2025م.

جاءت أنشطة وزيارات قداسة البابا، كالأتي:

- استقبل الأنبا فام أسقف شرقي المنيا.

- استقبال الدكتور أحمد زغلول نقيب أطباء البحيرة ووفد من أعضاء النقابة.

- استقبال الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام".

- استقبال مجموعة خدمية من شباب إيبارشية النمسا بصحبة الأنبا جابرييل أسقف الإيبارشية.

- استقبال الكاردينال جان مارك افيلين رئيس أساقفة مارسيليا للكنيسة الكاثوليكية والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك والأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم للأقباط الكاثوليك.

- زيارة كلية البنات القبطية بمناسبة مرور 110 أعوام على تأسيسها.

يذكر أن البابا تواضروس، يستأنف عظته الأسبوعية مع بداية الصوم الكبير، الذي يبدأ يوم الإثنين الموافق 24 فبراير وينتهي يوم الجمعة الموافق 11 أبريل، وجاء ذلك في ختام عظة قداسته باجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بأغاخان التابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية.

