شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: تحويل مجمع السويس الطبي إلى مستشفى رقمي ذكي بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة وشركة اتصالات مصر، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

وقّع البروتوكول عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ممثلًا عنها، وعن شركة اتصالات مصر، المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي، نيابةً عن المهندس حازم متولي، المدير العام للشركة.

وأكد السبكي، أن هذا البروتوكول يمثل انطلاقة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة اتصالات مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى توسيع نطاق التعاون خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع حجم أعمالها المتنامي، وشدد على أن تعزيز التعاون مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا سيسهم بشكل كبير في تطوير المنظومة الصحية في مصر، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح السبكي، أن بروتوكول التعاون يشمل عدة محاور رئيسية، أهمها تقديم حلول تقنية مبتكرة للرعاية الصحية، تقوية شبكات الاتصالات لتعزيز التواصل بالمناطق النائية وضمان تغطية أفضل، بالإضافة إلى توفير مزايا متميزة للعاملين بهيئة الرعاية الصحية وأسرهم، إلى جانب دراسة إمكانية إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين بشركة اتصالات مصر وأسرهم في المنشآت العلاجية التابعة للهيئة.

وأشار إلى أن أحد أبرز المشروعات المستهدفة من هذا التعاون هو تحويل مجمع السويس الطبي التابع للهيئة في محافظة السويس إلى مستشفى رقمي ذكي بالكامل يعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، لافتًا إلى أن تكلفة إنشاء وتجهيز المجمع تجاوزت 4 مليارات جنيه، مما يجعله أكبر مجمع طبي في شمال مصر.

كما أوضح أن الهيئة تمتلك سوقًا واعدًا لشركات الاتصالات والتكنولوجيا، حيث يبلغ عدد العاملين بها حاليًا 45 ألف موظف، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 200 ألف موظف خلال عامين، ومع التوسع التدريجي في منظومة التأمين الصحي الشامل بإضافة محافظات جديدة، سيصل العدد إلى أكثر من مليون ونصف موظف بحلول عام 2030.

وأضاف، أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات ضخمة ومتنامية تتيح فرصًا واعدة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا في توجيه الاستثمارات، ووضع خطط مستقبلية، وربط المشروعات الصحية برؤية مصر 2030، مما يعزز جاذبية السوق المصري للاستثمارات.

ومن جانبه، أعرب المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيدًا بنجاحات الهيئة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، ومشيدًا بتطور الخدمات الطبية في مصر، ومؤكدًا تطلع الشركة إلى أن تكون جزءًا من هذا النجاح عبر تقديم أحدث الحلول الرقمية الداعمة للقطاع الصحي.

بهذه الخطوة، تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية ترسيخ مكانتها كرائد إقليمي في مجال التحول الرقمي الصحي، من خلال تبني أحدث التقنيات، وإطلاق شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، مما يمهد الطريق لنقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.