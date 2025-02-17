شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية: الموعظة على الجبل دستور للحياة المسيحية والان مع تفاصيل الخبر

ترأس رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي بكنيسة الراعي الصالح الأسقفية بالجيزة، حيث قام بخدمة تثبيت أعضاء جُدد بالكنيسة، وذلك بحضور القس ميشيل ميلاد راعي الكنيسة.

تحدث رئيس الأساقفة في عِظته قائلاً: تعتبر الموعظة على الجبل بمثابة دستور للحياة المسيحية، فهي تقدم لنا مجموعة من التعاليم والإرشادات التي تهدف إلى توجيه حياتنا نحو القيم الروحية الحقيقية.

وأضاف: ففي هذه الموعظة يقدم لنا السيد المسيح مجموعة من البركات الفريدة، والتي تعرف بالتطويبات، أنها ليست مجرد وعود بمكافآت مستقبلية، بل هي دعوة إلى حياة تتسم بالفضائل والتواضع والرحمة، وإنها دعوة إلى قلب المفاهيم السائدة وإعادة ترتيب الأولويات والعيش وفقًا لموازين السماء لا الأرض. وأختتم: يدعونا الله إلى أن نعيش وفقًا لقيم الملكوت لا قيم العالم، وأيضًا أن نكون مساكين بالروح، وجياعًا وعطاشًا إلى البر.

الجدير بالذكر أن خدمة التثبيت هي إعلان انضمام الفرد لعضوية الكنيسة الأسقفية، إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعاً، بالتعمق في دراسة كلمة الله، وعيش حياة الصلاة المنتظمة.