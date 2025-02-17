شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يشارك فى استقبال رئيس أساقفة مرسيليا بالمطرانية اللاتينية والان مع تفاصيل الخبر

شارك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في استقبال الكاردينال جان مارك أفيلين رئيس أساقفة مرسيليا، كما استقبله المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وذلك بمقر المطرانية اللاتينية، بمصر الجديدة.

شارك أيضًا المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب ريمون جرجس، الزائر العام لإقليم العائلة المقدسة للرهبان الفرنسيسكان بمصر، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب روماني فوزي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي.

كما ترأس، رئيس أساقفة مرسيليا، صلاة القداس الإلهي، وذلك ببازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة. وشارك في الصلاة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وشارك أيضًا مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.