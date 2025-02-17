شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: حريصون على تدريب وتأهيل المرأة ودمجها فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، كلمة "فيديو كونفرانس"، في ورشة العمل الإقليمية المُنعقدة في القاهرة، حول " تغير المناخ والانتقال العادل الشامل للجنسين في مصر"،التي نظمتها منظمة العمل الدولية، بحضور إيرك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

قال الوزير في كلمته التي ألقاها "فيديو كونفرانس"، أثناء فعاليات هذه الورشة التي تنعقد في إطار مشروع "العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب"، إن وزارة العمل تهتم بقضايا المرأة حيث تعمل على دعمها وتدريبها وتأهيلها ودمجها في سوق العمل ، و تهيئة بيئة عمل لائقة لها ، فقامت "الوزارة" ،بإنشاء "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"،بالوزارة ومديرياتها ،و إطلاق " الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل"،كما تعمل الوزارة على تنفيذ هذه الخطة حاليًا بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية و أصحاب الأعمال و العمال.

وأكد وزير العمل، أنه إيمانًا بأهمية التصدي لتأثيرات تغير المناخ ، أطلقنا " دليل التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل "، والذى يستهدف تحسين أوضاع العمل للنساء بما يُساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل ،والانتقال العادل في مصر،ويتماشى مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030..فضلًا عن أنه قد تم تعميم الدليل على كافة مفتشى العمل بالمديريات ، وكذلك تدريب مفتشي العمل والسلامة و الصحة المهنية على مفاهيم تغير المناخ وتأثيره على المساواة بين الجنسين و كيفية التعامل مع تلك القضايا.

من جانبه أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في كلمته الافتتاحية "إن الانتقال العادل يعني التحول إلى اقتصاد أخضر بطريقة عادلة وشاملة قدر الإمكان للجميع، مع خلق فرص عمل لائقة، وعدم ترك أحد خلف الركب. ولا يمثل هذا التحول ضرورة بيئية فحسب، بل هو ضرورة اجتماعية واقتصادية أيضًا، ويتطلب ضمان أن يكون هذا الانتقال عادلًا وجود أنظمة تفتيش عمل قوية، فهي عنصر أساسي في أي نظام لإدارة العمل لضمان تنفيذ سياسات العمل وتقديم التغذية الراجعة والسماح بإعادة تعديل هذه السياسات حسب الضرورة،ومن خلال التفتيش العمالي القوي والشامل، يمكننا ضمان بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة، وتمكين الجميع من الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول إلى الاقتصاد الأخضر".